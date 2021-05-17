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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и проведению ежегодного технического освидетельствования лифта в здании КДП Липецкого отделения Воронежского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и проведению ежегодного технического освидетельствования лифта в здании КДП Липецкого отделения Воронежского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245690Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и проведению ежегодного технического освидетельствования лифта в здании КДП Липецкого отделения Воронежского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245690

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и проведению ежегодного технического освидетельствования лифта в здании КДП Липецкого отделения Воронежского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 09:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НМЦД.pdf

    Запрос_котировок_в_эл._форме___ТО_и_ЕТО_лифта_в_КДП_Липецк_ред._26.04.2021_г..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1181

    Факс

    Адрес электронной почты

    31393@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и проведению ежегодного технического освидетельствования лифта в здании КДП Липецкого отделения Воронежского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.05.202120.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245690Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и проведению ежегодного технического освидетельствования лифта в здании КДП Липецкого отделения Воронежского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2021 12:0020.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245690Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и проведению ежегодного технического освидетельствования лифта в здании КДП Липецкого отделения Воронежского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245690Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и проведению ежегодного технического освидетельствования лифта в здании КДП Липецкого отделения Воронежского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и проведению ежегодного технического освидетельствования лифта в здании КДП Липецкого отделения Воронежского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Начальная цена

    496 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные характеристики и требования указаны в «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    398501, Липецкая область, Липецкий район, село Кузьминские Отвержки, Аэропорт.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с «ОПИСАНИЕМ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.110

    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 36.00000

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