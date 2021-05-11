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    Главная / Торги / закуп пож.материалов

    закуп пож.материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176432Дата и время окончания срока приема заявок закуп пож.материаловТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176432

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закуп пож.материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 09:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор_с_приложениями.rar

    ФОРМА_для_заполнения_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-58-15

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    NShepeleva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шепелева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп пож.материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 09:00 GMT +311.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176432Дата и время окончания срока приема заявок закуп пож.материаловТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2021 10:0011.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176432Дата и время вскрытия заявок закуп пож.материаловТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 16:0030.06.2021 16:0030.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176432Подведение итогов не позднее закуп пож.материаловТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 16:0030.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176432Подведение итогов не позднее закуп пож.материаловТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп пож.материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.111

    Противогазы фильтрующие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коврик диэлектрический 750х750 мм ГОСТ4997-75"

    Кол-во: 90

    "Позиция 2"

    "Костюм прорезиненный (Л-1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 158

    "Позиция 5"

    "Противогаз Гражд.ГП-7"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Противогаз шланговый ПШ- 1с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Противогаз шланговый ПШ- 1с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Противогаз шланговый ПШ- 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Противогаз шланговый ПШ-1С (МАГ 1шт. х/б, шланг армированный, сумка=10м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Противогаз шланговый ПШ-20С с маской ШМП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Противогаз шланговый ПШ-20С с маской ШМП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Респиратор"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Респиратор 3М 6200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Респиратор 3М AURA модель133-0016-01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Респиратор 3М AURA модель133-0016-01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Респиратор 3М AURA модель133-0016-01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Респиратор 3М AURA модель133-0016-01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Респиратор 3М AURA модель133-0016-01"

    Кол-во: 33

    "Позиция 19"

    "Респиратор 3М AURA модель133-0016-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Респиратор У-2К"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Респиратор У-2К"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Фартук прорезиненный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Противогаз шланговый ПШ-20 ЭРВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Противогаз шланговый ПШ-1Б (МАГ 1шт, х/б, шланг армированный, барабан=10м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Респиратор У-2К"

    Кол-во: 25

    "Позиция 26"

    "Щиток слесарный пластиковый"

    Кол-во: 2

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