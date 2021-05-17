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Номер извещения
32110245540
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление услуг по техническому обслуживанию насосных агрегатов GRUNDFOS- 3 штуки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 08:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг по техническому обслуживанию насосных агрегатов GRUNDFOS- 3 штуки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 07:00 GMT +317.05.2021 07:0017.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245540Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по техническому обслуживанию насосных агрегатов GRUNDFOS- 3 штукиВерхняя Пышма
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 07:0017.05.2021 07:0017.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245540Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по техническому обслуживанию насосных агрегатов GRUNDFOS- 3 штукиВерхняя Пышма
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по техническому обслуживанию насосных агрегатов GRUNDFOS- 3 штуки
Начальная цена
304 531,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
33.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.00000
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