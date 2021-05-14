Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Рельсы КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути.

    Рельсы КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105266Дата и время окончания срока приема заявок Покупка рельс КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути. ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105266

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Рельсы КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.05.2021 07:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.__Договор._Закуп_2020.docx

    1.1._Закуп._Прил.__1_Акт_о_приемке_материалов.rtf

    Приложение__1_Спец_ция_закуп.docx

    Техническое_задание_рельсы_КР_70___07.2021_г..docx

    Техническое_задание_рельсы_КР_100___07.2021_г..docx

    ГПБ_ДОКУМЕНТАЦИЯ__Зцен_по_ПОЛОЖЕНИЮ_6.0_КР70_КР100_ВСП_корр.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-23

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    YuliyaChernysheva@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышева Юлия Артуровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка рельс КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105266Дата и время окончания срока приема заявок Покупка рельс КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути. Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2021 11:0014.06.2021 11:0014.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105266Подведение итогов не позднее Покупка рельс КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути. Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.202114.06.2021 11:0014.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105266Подведение итогов не позднее Покупка рельс КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути. Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка рельс КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. 1) Обязательное наличие сертификата соответствия и / или оригинальных паспортов; С поставляемой продукцией предоставить заверенные сертификаты качества товара, выданные производителем, по каждой позиции, либо один, на всю партию товара. 2) Год выпуска продукции не ранее 2020-2021г.г

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.Рекомендуемые условия оплаты: в течение 60 календарных дней после поставки 2.Рекомендуемые условия поставки: в течение 30 календарных дней после заключения договора. 3.Срок подписания договора и спецификации после отправки на электронную почту или по факсу - 5 дней. По окончании 5 дней коммерческое предложение, поданное в ходе торгов, считается недействительным. В этом случае к рассмотрению принимается следующее по цене предложение. При прикреплении коммерческого предложения, обязательно указывать срок его действия. Без указания срока действия - коммерческое предложение считается недействительным. Подписание договора поставки в типовой форме ООО Мечел-Материалы, без протоколов разногласий (см.вложение); 4) Данная процедура не является конкурсом или публичной офертой и не регулируется ст. 447-449 и 1057-1061 ГК РФ. Организатор запроса предложений вправе отказаться от всех поступивших предложений, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.150

    Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов

    24.10.75.130

    Рельсы крановые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рельсы крановые КР100 ГОСТ Р 53866-2010."

    Кол-во: 34.195

    "Позиция 2"

    "Рельсы крановые КР70 ГОСТ 23119-99."

    Кол-во: 13

    "Позиция 3"

    "Подкладка рельсовая КБ-65 (462шт.-6,85кг) ГОСТ 16277-93 (Р65)"

    Кол-во: 3.169

    "Позиция 4"

    "Железнодорожный клеммный болт М22х75( 1858 шт) в сборе ГОСТ 16016-79в сборе: — Болт клеммный М22х75 ГОСТ 16016-79 (0,345кг/шт), — Шайба пружинная двухвитковая М25 ГОСТ 21797-76 (0,120кг/шт), — Клемма ПК ГОСТ 22343-90 (0,640кг/шт), — Гайка М22 ГОСТ 16018-79 (0,114кг/шт)"

    Кол-во: 2.29235

    "Позиция 5"

    "Болт М22-6gx90 ГОСТ 7805-70 Кл.пр. 8.8"

    Кол-во: 0.82

    "Позиция 6"

    "Болт М20-6gx90 ГОСТ 7805-70 Кл.пр. 8.8"

    Кол-во: 0.69

    "Позиция 7"

    "Гайка М22 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 0.26

    "Позиция 8"

    "Гайка М20 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 0.128

    "Позиция 9"

    "Шайба 22 пружинная гровер DIN 7980 ГОСТ 6402-70 оцинкованная (кг)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 10"

    "Шуруп путевой М24*170,вес-0,56 кг. ГОСТ 809-71, ГОСТ 809-2014"

    Кол-во: 0.0252

    "Позиция 11"

    "Костыль путевой 16*16*165,вес-0,38 кг. ГОСТ 5812-82, ГОСТ 5812-2014"

    Кол-во: 0.057

    "Позиция 12"

    "Подлапник костыленаддергиватель с держателем (кованный)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076155
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (6)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    36 906 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить