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Номер извещения
ГП105266
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Рельсы КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 07:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-52-23
Факс
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Адрес электронной почты
YuliyaChernysheva@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернышева Юлия Артуровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Покупка рельс КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105266Дата и время окончания срока приема заявок Покупка рельс КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути. Челябинск
Подведение итогов не позднее
14.06.2021 11:0014.06.2021 11:0014.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105266Подведение итогов не позднее Покупка рельс КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути. Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка рельс КР70,КР100 для подкрановых путей, комплектация верхнего строения пути.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации. 1) Обязательное наличие сертификата соответствия и / или оригинальных паспортов; С поставляемой продукцией предоставить заверенные сертификаты качества товара, выданные производителем, по каждой позиции, либо один, на всю партию товара. 2) Год выпуска продукции не ранее 2020-2021г.г
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1.Рекомендуемые условия оплаты: в течение 60 календарных дней после поставки 2.Рекомендуемые условия поставки: в течение 30 календарных дней после заключения договора. 3.Срок подписания договора и спецификации после отправки на электронную почту или по факсу - 5 дней. По окончании 5 дней коммерческое предложение, поданное в ходе торгов, считается недействительным. В этом случае к рассмотрению принимается следующее по цене предложение. При прикреплении коммерческого предложения, обязательно указывать срок его действия. Без указания срока действия - коммерческое предложение считается недействительным. Подписание договора поставки в типовой форме ООО Мечел-Материалы, без протоколов разногласий (см.вложение); 4) Данная процедура не является конкурсом или публичной офертой и не регулируется ст. 447-449 и 1057-1061 ГК РФ. Организатор запроса предложений вправе отказаться от всех поступивших предложений, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
25.94.11.150
24.10.75.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 34.195
Кол-во: 13
Кол-во: 3.169
Кол-во: 2.29235
Кол-во: 0.82
Кол-во: 0.69
Кол-во: 0.26
Кол-во: 0.128
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.0252
Кол-во: 0.057
Кол-во: 1
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