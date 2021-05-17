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    Главная / Торги / по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: труба полиэтиленовая №38-04-2021

    по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: труба полиэтиленовая №38-04-2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:5917.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245489Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полиэтиленовой ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245489

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    38-04-2021

    Наименование закупки

    по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: труба полиэтиленовая №38-04-2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 08:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__38_04_2021.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_эл_ф__38_04_2021.docx

    Техническое_задание__38_04_2021.docx

    Форма__3_КП__38_04_2021___ЛОТ___1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Контактный телефон

    +7 343 385-69-68

    Факс

    +7 343 367-30-10

    Адрес электронной почты

    ska@svoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Светлакова Ксения Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы полиэтиленовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 11:59 GMT +317.05.2021 11:5917.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245489Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полиэтиленовой Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 12:0017.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245489Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы полиэтиленовой Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 13:0024.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245489Подведение итогов не позднее Поставка трубы полиэтиленовой Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245489Подведение итогов не позднее Поставка трубы полиэтиленовой Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы полиэтиленовой

    Начальная цена

    89 228,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.121

    Трубы из полиэтилена для газопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 2"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 500.00000

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