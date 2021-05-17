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Номер извещения
32110245489
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: труба полиэтиленовая №38-04-2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 08:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
Контактный телефон
+7 343 385-69-68
Факс
+7 343 367-30-10
Адрес электронной почты
ska@svoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Светлакова Ксения Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы полиэтиленовой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 11:59 GMT +317.05.2021 11:5917.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245489Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полиэтиленовой Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 12:0017.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245489Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы полиэтиленовой Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.05.2021 13:0024.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245489Подведение итогов не позднее Поставка трубы полиэтиленовой Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы полиэтиленовой
Начальная цена
89 228,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
22.21.21.121
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 500.00000
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