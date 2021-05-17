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    Главная / Торги / Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED- принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4 + ROWE Scan 450i-36”-40, ризографов RIZO RZ, SE, ксероксов Conika Minolta 363, 454Е с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним

    Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED- принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4 + ROWE Scan 450i-36”-40, ризографов RIZO RZ, SE, ксероксов Conika Minolta 363, 454Е с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 18:0017.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245506Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED-принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4+ROWE Scan 450i-36"-40, ризографов RIZO RZ, RZE, ксероксов Conika Minolta 363, 454E, с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним.ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245506

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    828

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED- принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4 + ROWE Scan 450i-36”-40, ризографов RIZO RZ, SE, ксероксов Conika Minolta 363, 454Е с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 08:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __828.zip

    __828.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 6043

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts61@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED-принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4+ROWE Scan 450i-36"-40, ризографов RIZO RZ, RZE, ксероксов Conika Minolta 363, 454E, с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 18:00 GMT +317.05.2021 18:0017.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245506Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED-принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4+ROWE Scan 450i-36"-40, ризографов RIZO RZ, RZE, ксероксов Conika Minolta 363, 454E, с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним.Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 06:0018.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245506Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED-принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4+ROWE Scan 450i-36"-40, ризографов RIZO RZ, RZE, ксероксов Conika Minolta 363, 454E, с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним.Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245506Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED-принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4+ROWE Scan 450i-36"-40, ризографов RIZO RZ, RZE, ксероксов Conika Minolta 363, 454E, с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним.Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED-принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4+ROWE Scan 450i-36"-40, ризографов RIZO RZ, RZE, ксероксов Conika Minolta 363, 454E, с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним.

    Начальная цена

    1 927 130,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г. Златоуст, Парковый проезд, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.11.900

    Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931627/name/60a63ea40b08a5.29601555

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во:

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