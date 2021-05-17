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Номер извещения
32110245506
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED- принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4 + ROWE Scan 450i-36”-40, ризографов RIZO RZ, SE, ксероксов Conika Minolta 363, 454Е с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 08:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 6043
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts61@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED-принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4+ROWE Scan 450i-36"-40, ризографов RIZO RZ, RZE, ксероксов Conika Minolta 363, 454E, с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 18:00 GMT +317.05.2021 18:0017.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245506Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED-принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4+ROWE Scan 450i-36"-40, ризографов RIZO RZ, RZE, ксероксов Conika Minolta 363, 454E, с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним.Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 06:0018.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245506Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED-принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4+ROWE Scan 450i-36"-40, ризографов RIZO RZ, RZE, ксероксов Conika Minolta 363, 454E, с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним.Златоуст
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.05.202118.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245506Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED-принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4+ROWE Scan 450i-36"-40, ризографов RIZO RZ, RZE, ксероксов Conika Minolta 363, 454E, с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним.Златоуст
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание широкоформатной инженерной системы в конфигурации копир (сетевой LED-принтер) полноцветного сетевого сканера ROWE ECO Printi 4+ROWE Scan 450i-36"-40, ризографов RIZO RZ, RZE, ксероксов Conika Minolta 363, 454E, с поставкой запасных частей и расходных материалов к ним.
Начальная цена
1 927 130,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г. Златоуст, Парковый проезд, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
71.12.11.900
71.12
Документация лота
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