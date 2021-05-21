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    Главная / Торги / Открытый редукцион № ОР21-04-44 (электронная форма) предмет: «Поставка коробов архивных с крышкой для нужд Центрального архивохранилища Банка ГПБ (АО)»

    Открытый редукцион № ОР21-04-44 (электронная форма) предмет: «Поставка коробов архивных с крышкой для нужд Центрального архивохранилища Банка ГПБ (АО)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176418Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коробов архивных с крышкой для нужд Центрального архивохранилища Банка ГПБ (АО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176418

    Уникальный номер закупки

    ОР21-04-44

    Номер закупки

    ОР21-04-44

    Наименование закупки

    Открытый редукцион № ОР21-04-44 (электронная форма) предмет: «Поставка коробов архивных с крышкой для нужд Центрального архивохранилища Банка ГПБ (АО)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    29.04.2021 08:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176418_second_parts_protocol.rtf

    Документация_ОР21_04_44_1_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00 доб. 29048

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ларин Глеб Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка коробов архивных с крышкой для нужд Центрального архивохранилища Банка ГПБ (АО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 18:0004.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176418Подведение итогов не позднее Поставка коробов архивных с крышкой для нужд Центрального архивохранилища Банка ГПБ (АО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коробов архивных с крышкой для нужд Центрального архивохранилища Банка ГПБ (АО)

    Начальная цена

    6 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950873/name/60bf7fbeaf92d4.77838561

    08.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка коробов архивных с крышкой для нужд Центрального архивохранилища Банка ГПБ (АО)"

    Кол-во:

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