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    Главная / Торги / Поставка огнестойких пластиковых труб и фитингов для систем пожаротушения.

    Поставка огнестойких пластиковых труб и фитингов для систем пожаротушения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнестойких пластиковых труб и фитингов для систем пожаротушения614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245510

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка огнестойких пластиковых труб и фитингов для систем пожаротушения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 08:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    964.rar

    Протокол_об_итогах_закупки_32110245510_от_18.05.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-16

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    BurdinaLyubov@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурдина Любовь Павловна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка огнестойких пластиковых труб и фитингов для систем пожаротушения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнестойких пластиковых труб и фитингов для систем пожаротушения614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245510Дата и время вскрытия заявок Поставка огнестойких пластиковых труб и фитингов для систем пожаротушения614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.06.202117.06.2021 10:0017.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245510Подведение итогов не позднее Поставка огнестойких пластиковых труб и фитингов для систем пожаротушения614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнестойких пластиковых труб и фитингов для систем пожаротушения

    Начальная цена

    480 904,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.129

    Трубы полимерные жесткие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/928876/name/60a396505dd7e5.89063068

    18.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 1.00000

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    16.04.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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