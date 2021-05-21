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    Главная / Торги / Поставка Видеокамер

    Поставка Видеокамер

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Видеокамер350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245642

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Видеокамер

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 09:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реестр_изменений_КР_007503_17.05.docx

    ЗД_ЗК_КР_007503_п.3.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    Y.Chernenko@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Черненко Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Техника бытовая электронная

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Видеокамер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 17:00 GMT +321.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Видеокамер350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 17:0021.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245642Дата и время вскрытия заявок Поставка Видеокамер350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 17:0021.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245642Подведение итогов не позднее Поставка Видеокамер350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Видеокамер

    Начальная цена

    406 798,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350912, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Евдокии Бершанской, 355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33.110

    Видеокамеры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.40

    Производство бытовой электроники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бытовой электроники"

    Кол-во: 1

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