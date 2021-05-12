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    Главная / Торги / Продажа лома и отходов металлов АО КБХА

    Продажа лома и отходов металлов АО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 09:0012.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176417Дата и время окончания срока приема заявок Лом (отходы) углеродистой стали 16А - стружкаг. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа лома и отходов металлов АО КБХА

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Номер извещения

    ГП176417

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ

    Предмет договора

    Лом (отходы) углеродистой стали 16А - стружка

    Начальная цена

    4000000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-04-2021 08:17 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Лом_и_отходы_КБХА__апрель___ред._2_.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_1.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_2.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_3.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_4.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_5.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Указано в документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Контактный телефон

    +7 473 234-82-66

    Адрес электронной почты

    408vmz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бражников Сергей Владиславович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Контактное лицо продавца/инициатора

    В соответствии с документацией

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    408vmz@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 473 234-82-66

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Указано в документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указано в документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа лома и отходов металлов АО КБХА

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Номер извещения

    ГП176417

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ

    Предмет договора

    Лом (отходы) углеродистой стали 26А – доменный присад, шлам

    Начальная цена

    120000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-04-2021 08:17 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Лом_и_отходы_КБХА__апрель___ред._2_.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_1.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_2.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_3.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_4.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_5.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Указано в документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Контактный телефон

    +7 473 234-82-66

    Адрес электронной почты

    408vmz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бражников Сергей Владиславович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Контактное лицо продавца/инициатора

    В соответствии с документацией

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    408vmz@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 473 234-82-66

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Указано в документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указано в документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа лома и отходов металлов АО КБХА

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Номер извещения

    ГП176417

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ

    Предмет договора

    Лом (отходы) алюминия - стружка

    Начальная цена

    115500.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-04-2021 08:17 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Лом_и_отходы_КБХА__апрель___ред._2_.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_1.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_2.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_3.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_4.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_5.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Указано в документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Контактный телефон

    +7 473 234-82-66

    Адрес электронной почты

    408vmz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бражников Сергей Владиславович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Контактное лицо продавца/инициатора

    В соответствии с документацией

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    408vmz@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 473 234-82-66

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Указано в документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указано в документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа лома и отходов металлов АО КБХА

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Номер извещения

    ГП176417

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ

    Предмет договора

    Лом (отходы) титана - стружка

    Начальная цена

    300000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-04-2021 08:17 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Лом_и_отходы_КБХА__апрель___ред._2_.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_1.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_2.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_3.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_4.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_5.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Указано в документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Контактный телефон

    +7 473 234-82-66

    Адрес электронной почты

    408vmz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бражников Сергей Владиславович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Контактное лицо продавца/инициатора

    В соответствии с документацией

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    408vmz@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 473 234-82-66

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Указано в документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указано в документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа лома и отходов металлов АО КБХА

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Номер извещения

    ГП176417

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ

    Предмет договора

    Лом (отходы) медь – стружка пакетированная

    Начальная цена

    570000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-04-2021 08:17 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Лом_и_отходы_КБХА__апрель___ред._2_.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_1.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_2.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_3.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_4.docx

    протокол__16_итоги_ГП176417_лот_5.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Указано в документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Контактный телефон

    +7 473 234-82-66

    Адрес электронной почты

    408vmz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бражников Сергей Владиславович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Контактное лицо продавца/инициатора

    В соответствии с документацией

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    408vmz@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 473 234-82-66

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Указано в документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указано в документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    594529
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014410
    Поставка оборудования для уплотнения грунта (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ».
    Поставка оборудования для уплотнения грунта (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО...
    594530
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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