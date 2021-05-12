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Наименование процедуры
Продажа лома и отходов металлов АО КБХА
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Номер извещения
ГП176417
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
Предмет договора
Лом (отходы) углеродистой стали 16А - стружка
Начальная цена
4000000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-04-2021 08:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Указано в документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Контактный телефон
+7 473 234-82-66
Адрес электронной почты
408vmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бражников Сергей Владиславович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20
Контактное лицо продавца/инициатора
В соответствии с документацией
Адрес эл. почты продавца/инициатора
408vmz@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 473 234-82-66
Адрес местонахождения продавца/инициатора
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Указано в документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Указано в документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов металлов АО КБХА
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Номер извещения
ГП176417
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
Предмет договора
Лом (отходы) углеродистой стали 26А – доменный присад, шлам
Начальная цена
120000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-04-2021 08:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Указано в документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Контактный телефон
+7 473 234-82-66
Адрес электронной почты
408vmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бражников Сергей Владиславович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20
Контактное лицо продавца/инициатора
В соответствии с документацией
Адрес эл. почты продавца/инициатора
408vmz@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 473 234-82-66
Адрес местонахождения продавца/инициатора
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Указано в документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Указано в документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов металлов АО КБХА
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Номер извещения
ГП176417
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
Предмет договора
Лом (отходы) алюминия - стружка
Начальная цена
115500.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-04-2021 08:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Указано в документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Контактный телефон
+7 473 234-82-66
Адрес электронной почты
408vmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бражников Сергей Владиславович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20
Контактное лицо продавца/инициатора
В соответствии с документацией
Адрес эл. почты продавца/инициатора
408vmz@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 473 234-82-66
Адрес местонахождения продавца/инициатора
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Указано в документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Указано в документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов металлов АО КБХА
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Номер извещения
ГП176417
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
Предмет договора
Лом (отходы) титана - стружка
Начальная цена
300000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-04-2021 08:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Указано в документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Контактный телефон
+7 473 234-82-66
Адрес электронной почты
408vmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бражников Сергей Владиславович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20
Контактное лицо продавца/инициатора
В соответствии с документацией
Адрес эл. почты продавца/инициатора
408vmz@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 473 234-82-66
Адрес местонахождения продавца/инициатора
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Указано в документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Указано в документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов металлов АО КБХА
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Номер извещения
ГП176417
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
Предмет договора
Лом (отходы) медь – стружка пакетированная
Начальная цена
570000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-04-2021 08:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Указано в документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Контактный телефон
+7 473 234-82-66
Адрес электронной почты
408vmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бражников Сергей Владиславович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20
Контактное лицо продавца/инициатора
В соответствии с документацией
Адрес эл. почты продавца/инициатора
408vmz@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 473 234-82-66
Адрес местонахождения продавца/инициатора
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Указано в документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Указано в документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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