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    Главная / Торги / Поставка комплекта настилов и креплений для Харасавэйского ГКМ, ГТЭС-4000

    Поставка комплекта настилов и креплений для Харасавэйского ГКМ, ГТЭС-4000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245525Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта настилов и креплений для Харасавэйского ГКМ, ГТЭС-4000614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245525

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекта настилов и креплений для Харасавэйского ГКМ, ГТЭС-4000

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 08:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    954_поставка_комплекта_настилов_и_крепления.rar

    Протокол_32110245525_от_24.05.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-02

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    DevyatyarovEvgeniy@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Девятьяров Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта настилов и креплений для Харасавэйского ГКМ, ГТЭС-4000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245525Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта настилов и креплений для Харасавэйского ГКМ, ГТЭС-4000614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245525Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта настилов и креплений для Харасавэйского ГКМ, ГТЭС-4000614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.06.202117.06.2021 10:0017.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245525Подведение итогов не позднее Поставка комплекта настилов и креплений для Харасавэйского ГКМ, ГТЭС-4000614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта настилов и креплений для Харасавэйского ГКМ, ГТЭС-4000

    Начальная цена

    2 756 939,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    100%

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    25.93.13.110

    Ткани металлические, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933806/name/60ab304292df22.35820206

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин"

    Кол-во: 1.00000

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