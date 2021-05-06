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Номер извещения
ГП176416
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка плит ПДН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 08:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-89
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Sergey.Kabluchkov@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каблучков Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Поставка плит ПДН для НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2021 10:00 GMT +306.05.2021 10:0006.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176416Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плит ПДН для НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
06.05.2021 12:0006.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176416Дата и время вскрытия заявок Поставка плит ПДН для НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗТюменская область
Подведение итогов не позднее
12.05.2021 08:0012.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176416Подведение итогов не позднее Поставка плит ПДН для НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плит ПДН для НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
23.61
23.6
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 110
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