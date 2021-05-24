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    Главная / Торги / Поставка летней специальной обуви для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Поставка летней специальной обуви для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 08:0024.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245292

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка летней специальной обуви для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 07:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый__32110245292.docx

    Извещение__77__изм._26.05.2021_.docx

    1_Документация__77_изм.26.05.2021___.docx

    Приложение__1.1_к_документации.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    3462-22-50-96

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомин Е. А.

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Одежда

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 08:00 GMT +324.05.2021 08:0024.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 08:0024.05.2021 08:0024.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245292Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2021 08:0002.06.2021 08:0002.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245292Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 08:0002.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245292Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    5 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14

    Производство одежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946948/name/60b8e9d25ddd33.62407465

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во:

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