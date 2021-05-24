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Номер извещения
32110245292
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка летней специальной обуви для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 07:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
3462-22-50-96
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомин Е. А.
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 08:00 GMT +324.05.2021 08:0024.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 08:0024.05.2021 08:0024.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245292Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Подведение итогов не позднее
02.06.2021 08:0002.06.2021 08:0002.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245292Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты для АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
5 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
14
14
Документация лота
Кол-во:
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