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Номер извещения
ГП176413
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
чистящие, моющие средства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 07:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-58-15
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
NShepeleva@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шепелева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закуп чистящие и моющие средства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2021 16:00 GMT +307.05.2021 16:0007.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176413Дата и время окончания срока приема заявок закуп чистящие и моющие средстваТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2021 09:0011.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176413Дата и время вскрытия заявок закуп чистящие и моющие средстваТюменская область
Подведение итогов не позднее
21.06.2021 10:0021.06.2021 10:0021.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176413Подведение итогов не позднее закуп чистящие и моющие средстваТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп чистящие и моющие средства
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
20.41.20.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 46
Кол-во: 600
Кол-во: 110
Кол-во: 30
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 0.2
Кол-во: 25
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