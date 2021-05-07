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    Главная / Торги / чистящие, моющие средства

    чистящие, моющие средства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 16:0007.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176413Дата и время окончания срока приема заявок закуп чистящие и моющие средстваТюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176413

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    чистящие, моющие средства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 07:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор_с_приложениями.rar

    ФОРМА_для_заполнения_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-58-15

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    NShepeleva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шепелева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп чистящие и моющие средства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.05.2021 16:00 GMT +307.05.2021 16:0007.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176413Дата и время окончания срока приема заявок закуп чистящие и моющие средстваТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2021 09:0011.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176413Дата и время вскрытия заявок закуп чистящие и моющие средстваТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2021 10:0021.06.2021 10:0021.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176413Подведение итогов не позднее закуп чистящие и моющие средстваТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 10:0021.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176413Подведение итогов не позднее закуп чистящие и моющие средстваТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп чистящие и моющие средства

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    20.41.20.190

    Вещества поверхностно-активные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислород активированный в таблетках «СТХ-100» 1уп=6кг, Производитель: Certikin Pool Iberica (Испания)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Тестер –экспресс для воды бассейнов pH/Br «ПулТестор» измерение pH,Br, Производитель: Bayrol Deutschland GmbH.Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Флокулянт в таблетках «СТХ-42» 1уп=5кг. Производитель: Certikin Pool Iberica (Испания)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Флокулянт жидкий «СТХ-41» 1уп=5л. Производитель: Certikin Pool Iberica (Испания)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Антисептик, 5 литров- антисептическое средство для гигиены рук. Сертификат ЕАС. Производитель Россия, вес брутто 4.7кг, обьем 5000 мл."

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Антисептик, 5 литров- антисептическое средство для гигиены рук. Сертификат ЕАС. Производитель Россия, вес брутто 4.7кг, обьем 5000 мл."

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Антисептик, 5 литров- антисептическое средство для гигиены рук. Сертификат ЕАС. Производитель Россия, вес брутто 4.7кг, обьем 5000 мл."

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Антисептик, 5 литров- антисептическое средство для гигиены рук. Сертификат ЕАС. Производитель Россия, вес брутто 4.7кг, обьем 5000 мл."

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Губка для посуды 10шт./упак."

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Крем чистящий Cif ультра, мах эффект ледяной бриз - 450 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Мистер Мускул средство для мытья стекол 500 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Порошок стиральный "Ариель" 1,5 кг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Средство Vanish (Ваниш) пятновыводитель 2л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Средство Vanish (Ваниш) пятновыводитель 2л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Средство Calgonit Finish для посудомоечной машины в таблетках 30-35 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Средство для белья "Ленор" кондиционер концентрат 1 л."

    Кол-во: 24

    "Позиция 17"

    "Средство для чистки ковров "Ваниш""

    Кол-во: 18

    "Позиция 18"

    "Средство моющее "Доместос" 500 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Средство моющее "Доместос" 500 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Средство моющее "Мистер Мускул" 450 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Средство моющее "Фери" 1л"

    Кол-во: 18

    "Позиция 22"

    "Средство моющее "Фери" 500 мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 23"

    "Средство моющее "Фери" 500 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Средство чистящее "Пемолюкс" 400гр."

    Кол-во: 36

    "Позиция 25"

    "Средство чистящее "Санокс" 750 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Средство чистящее "Санокс" 750 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Средство чистящее "Силит" 450 мл"

    Кол-во: 24

    "Позиция 28"

    "Средство чистящее "Туалетный утенок 5 в1" 500 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Средство чистящее для сантехники "SARMA" 750 гр."

    Кол-во: 18

    "Позиция 30"

    "Мыло жидкое DOVE крем-мыло 250мл, с дозатором"

    Кол-во: 160

    "Позиция 31"

    "Средство для чистки плит, духовок BAGI ШУМАНИТ, 500 мл, расп."

    Кол-во: 34

    "Позиция 32"

    "Средство чистящее Пемолюкс 400 гр."

    Кол-во: 136

    "Позиция 33"

    "Средство чистящее "Мистер Мускул" с распылителем для стекол, 500 мл"

    Кол-во: 65

    "Позиция 34"

    "Очиститель для пены "Bartons " 650мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Очиститель монтажной пены TITAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Очиститель монтажной пены TITAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Очиститель Tytan Professional ECO для полиуретановой пены (0,5л)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Очиститель Tytan Professional ECO для полиуретановой пены (0,5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Средство чистящее для сантехники Санокс Гель 750 мл"

    Кол-во: 46

    "Позиция 40"

    "Средство моющее "Фери" 1л"

    Кол-во: 600

    "Позиция 41"

    "Порошок стиральный автомат 400 гр"

    Кол-во: 110

    "Позиция 42"

    "Активная пена Active Foam Pink (цвет розовый), 6 кг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Очиститель обивки салона (пластик) DOCTOR WAX Реставратор 300мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Очиститель-кондиционер для кожи Doctor Wax, 300 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Концентрат моющего раствора TSP-3030"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 46"

    "Средство чистящее универсальное МИСТЕР ПРОПЕР 500мл"

    Кол-во: 25

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