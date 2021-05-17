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    Главная / Торги / изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой

    изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245284Дата и время окончания срока приема заявок изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245284

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    250/343-А

    Наименование закупки

    изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    29.04.2021 07:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Закупочная документация

    32110245284___А.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 06:00 GMT +317.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245284Дата и время окончания срока приема заявок изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245284Дата окончания срока рассмотрения заявок изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время проведения

    24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110245284Дата и время проведения изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 16:0024.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245284Подведение итогов не позднее изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245284Подведение итогов не позднее изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой

    Начальная цена

    2 317 387,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2189 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Однократная закупка; В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    73.11.19

    Услуги рекламные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    73.11

    Деятельность рекламных агентств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934726/name/60ab932b566e76.97324774

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и поставка флагов 1500х1000 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Таблички навигационные 500х700мм Изготовление и монтаж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Таблички кабинетные пластиковые 300х150мм Изготовление и монтаж"

    Кол-во: 170

    "Позиция 4"

    "Таблички кабинетные пластиковые 75х75 мм. Изготовление и монтаж"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Табличка навесная, 300х150мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Табличка 500х600мм Изготовление и монтаж"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Табличка 1400х700мм с карманами из прозрачного ПЭТ пластика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Табличка 1000х800 мм с карманами из прозрачного ПЭТ пластика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Информационные стойки с клик рамой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Информационные стойки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Бирка для гардероба"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Баннерный стенд roll-up с фирменной символикой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Изготовление и монтаж информационных стендов с фирменной символикой, 1200x900 мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 14"

    "Изготовление и монтаж информационных стендов с фирменной символикой (1350х900мм)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 15"

    "Изготовление монтаж/демонтаж портретов на Доску почета."

    Кол-во: 17

    "Позиция 16"

    "Плакат формата А1 с фирменной символикой."

    Кол-во: 31

    "Позиция 17"

    "Плакат формата А2 с фирменной символикой."

    Кол-во: 630

    "Позиция 18"

    "Плакат-афиша формата А3 с фирменной символикой."

    Кол-во: 150

    "Позиция 19"

    "Листовка формата А6 с фирменной символикой."

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Изготовление и монтаж информационных стендов в алюминиевом багетном профиле с фирменной символикой, 500x700 мм."

    Кол-во: 150

    "Позиция 21"

    "Изготовление постера с антибликовым стеклом в деревянном багете, 560х760 мм., в пакете с фирменной символикой."

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Изготовление постеров настольных с антибликовым стеклом в деревянном багете, 270х180 мм (3 вида) в коробке с фирменной символикой."

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "Постер шестиугольной формы"

    Кол-во: 21

    "Позиция 24"

    "Баннер на фасад здания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Баннер с фирменной символикой. Баннер 1200х6000 мм, монтаж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Баннер с фирменной символикой. Баннер 3500х13860 мм, монтаж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Баннер с фирменной символикой. Баннер 2000х13860 мм, монтаж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Баннер с фирменной символикой. Баннер 1080х5400 мм, монтаж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Баннер с фирменной символикой на парапет. Баннер 14330x1280 мм, монтаж/демонтаж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Баннер с фирменной символикой на парапет. Баннер 7800x1280 мм, монтаж/демонтаж."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Баннер с фирменной символикой на пресс-волл (2000x3000мм), монтаж/демонтаж."

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Шаровая гирлянда с фирменной символикой на проходную Завода, монтаж/демонтаж."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Шаровые композиции «Триколор» (9 шаров) с фирменной символикой."

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Шаровые композиции (50 шаров)."

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Оформление гражданской продукции с демонтажом существующей пленки."

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Оклейка ФИАТ Дукато"

    Кол-во: 2

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