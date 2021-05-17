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Номер извещения
32110245284
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
29.04.2021 07:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Ключевые слова:
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Изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 06:00 GMT +317.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245284Дата и время окончания срока приема заявок изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245284Дата окончания срока рассмотрения заявок изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата и время проведения
24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110245284Дата и время проведения изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Подведение итогов не позднее
24.05.2021 16:0024.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245284Подведение итогов не позднее изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка, монтаж/демонтаж продукции с фирменной символикой
Начальная цена
2 317 387,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2189 ШТ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
73.11.19
73.11
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 170
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 7
Кол-во: 70
Кол-во: 13
Кол-во: 17
Кол-во: 31
Кол-во: 630
Кол-во: 150
Кол-во: 500
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 21
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 2
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