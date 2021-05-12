Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1.Оплата выполненных работ по техническому обслуживанию производится в размере 100% в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней за фактически выполненные Работы со дня приемки работ и предоставления Акта выполненных работ/Универсального передаточного документа (предоставляется на каждое подразделение отдельно) с указанием видов выполненных Работ, Технического акта (по форме Приложения к ТЗ № 1), счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ. 2.Оплата выполненных Работ по ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования, а также оплата оборудования, используемых расходных материалов и заменяемых деталей для выполнения ремонта производится в размере 100% за фактически выполненные Работы, используемые материалы, заменяемые детали и оборудование в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня приемки и предоставления подписанных Сторонами Актов выполненных работ с приложением перечня используемых при производстве Работ материалов и заменяемых деталей, оборудования/Универсального передаточного документа (предоставляется на каждое подразделение отдельно), счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ.; Однократная закупка; 1.Сроки выполнения работ по техническому обслуживанию определены в Техническом задании (Приложение №1). 2.Срок выполнения работ по ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования – в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня подачи Заказчиком заявки Подрядчику. В случае, если простой оборудования влечет за собой остановку технологического процесса, Подрядчик обязан приступить к работам не позднее 3 (Трех) часов с момента подачи заявки Заказчиком. Заказчик вправе подавать заявки на электронную почту Подрядчика по адресу: ____________________ со дня заключения Договора и до 30.05.2022г. Работы по ремонту должны быть выполнены Подрядчиком в срок не позднее 06.06.2022г.