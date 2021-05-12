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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 06:0012.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245280Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110245280

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    243/64-А

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 07:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Закупочная документация

    32110245280_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245280Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования

    Начальная цена

    4 371 262,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.Оплата выполненных работ по техническому обслуживанию производится в размере 100% в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней за фактически выполненные Работы со дня приемки работ и предоставления Акта выполненных работ/Универсального передаточного документа (предоставляется на каждое подразделение отдельно) с указанием видов выполненных Работ, Технического акта (по форме Приложения к ТЗ № 1), счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ. 2.Оплата выполненных Работ по ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования, а также оплата оборудования, используемых расходных материалов и заменяемых деталей для выполнения ремонта производится в размере 100% за фактически выполненные Работы, используемые материалы, заменяемые детали и оборудование в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня приемки и предоставления подписанных Сторонами Актов выполненных работ с приложением перечня используемых при производстве Работ материалов и заменяемых деталей, оборудования/Универсального передаточного документа (предоставляется на каждое подразделение отдельно), счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ.; Однократная закупка; 1.Сроки выполнения работ по техническому обслуживанию определены в Техническом задании (Приложение №1). 2.Срок выполнения работ по ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования – в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня подачи Заказчиком заявки Подрядчику. В случае, если простой оборудования влечет за собой остановку технологического процесса, Подрядчик обязан приступить к работам не позднее 3 (Трех) часов с момента подачи заявки Заказчиком. Заказчик вправе подавать заявки на электронную почту Подрядчика по адресу: ____________________ со дня заключения Договора и до 30.05.2022г. Работы по ремонту должны быть выполнены Подрядчиком в срок не позднее 06.06.2022г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.18.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931100/name/60a5fc779572b8.32824733

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха в электрических шкафах станков и систем охлаждения технологического оборудования"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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