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Номер извещения
32110245253
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА БУРОВЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОТБОРОМ КЕРНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ КАНАДИНСКАЯ 278 (I этап)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 07:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
Почтовый адрес
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
Контактный телефон
+7 3452 53-25-96
Факс
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Адрес электронной почты
GalushinaES@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галушина Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ПОСТАВКА БУРОВЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОТБОРОМ КЕРНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ КАНАДИНСКАЯ 278 (I этап)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 13:00 GMT +317.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245253Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА БУРОВЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОТБОРОМ КЕРНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ КАНАДИНСКАЯ 278 (I этап) Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 13:0017.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245253Дата и время вскрытия заявок ПОСТАВКА БУРОВЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОТБОРОМ КЕРНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ КАНАДИНСКАЯ 278 (I этап) Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА БУРОВЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОТБОРОМ КЕРНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ КАНАДИНСКАЯ 278 (I этап)
Начальная цена
2 733 994,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПЦ НЕДРА
Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА
Адрес местонахождения
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
25.73.30
25.73
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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