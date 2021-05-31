Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 091-ЗЦ-2021_УСС_Поставка фильтрующих элементов

    091-ЗЦ-2021_УСС_Поставка фильтрующих элементов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих элементовНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176411

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    091-ЗЦ-2021_УСС

    Наименование закупки

    091-ЗЦ-2021_УСС_Поставка фильтрующих элементов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 07:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176411_second_parts_protocol.rtf

    Письмо___035_02836_01_11_от_28.04.2021.PDF

    Формат_цены_091_ЗЦ_2021_УСС_обновл..XLSX

    Приложения_к_письму_091_ЗЦ_2021_УСС.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3387

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Olga.Goloborodova@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голобородова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтрующих элементов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 14:00 GMT +331.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих элементовНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2021 14:0031.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176411Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтрующих элементовНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2021 21:0030.07.2021 21:0030.07.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176411Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих элементовНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 21:0030.07.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176411Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих элементовНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтрующих элементов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Формата цены

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, Центральный склад АО «АРКТИКГАЗ» Уренгойского НГКМ, Самбургский ЛУ, Пуровский район, ЯНАО, Тюменская область (≈ 80 км от г. Новый Уренгой по дорогам постоянного действия)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту в течение 60 календарных дней с даты оформления соответствующих первичных документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1083068/name/6193939ba7bd02.55040423

    16.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МТР"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014403
    Поставка редуктора для шлагбаума в МЦОН
    Поставка редуктора для шлагбаума в МЦОН
    594497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП013237
    Поставка присадки Petrolad 484FT или эквивалент
    Поставка присадки Petrolad 484FT или эквивалент
    589296
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014400
    Поставка комплектов ремонтных и сёдел для дисковых затворов в ОЦОН
    Поставка комплектов ремонтных и сёдел для дисковых затворов в ОЦОН
    594488
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП009525
    Поставка аппаратов для определения удельной электропроводности ЭЛ-4М для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка аппаратов для определения удельной электропроводности ЭЛ-4М для нужд филиалов АО...
    568738
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП012892
    Поставка присадки Viscoplex 1-710 (или эквивалента)
    Поставка присадки Viscoplex 1-710 (или эквивалента)
    587562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Попозиционная № ГП237387
    Тендер 08-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка сменных проточных частей для ГПА ДКС Яро-Яхинского НГКМ
    Тендер 08-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка сменных проточных частей для ГПА ДКС Яро-Яхинского НГКМ
    594309
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП014382
    Поставка батарей аккумуляторных
    Поставка батарей аккумуляторных
    594362
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС
    Конкурентный отбор № АП013124
    Закупка Детской площадки для нужд ГПН-Хантос
    Закупка Детской площадки для нужд ГПН-Хантос
    588724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить