Проведение процедуры открытого Аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и текстильных материалов на 2-ое полугодие 2021 года, для нужд ООО «Теплосеть» (5 лотов).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110245229 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение процедуры открытого Аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и текстильных материалов на 2-ое полугодие 2021 года, для нужд ООО «Теплосеть» (5 лотов). Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП Дата публикации

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