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Номер извещения
32110245229
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение процедуры открытого Аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и текстильных материалов на 2-ое полугодие 2021 года, для нужд ООО «Теплосеть» (5 лотов).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 07:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Контактный телефон
+7 39151 6-92-17
Факс
+7 39151 9-05-10
Адрес электронной почты
Irina.Kolmakova@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Колмакова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды для цехового персонала.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды для цехового персонала.
Начальная цена
536 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В Соответствии с Аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В Соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
14.12.30.190
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 81.00000
Кол-во: 258.00000
Поставка спецобуви.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецобуви.
Начальная цена
314 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В Соответствии с Аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В Соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
15.20.32.120
15.20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 289.00000
Поставка средств индивидуальной защиты (маски, каски, щитки, очки, респираторы).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.06.202117.06.2021 12:0017.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245229Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты (маски, каски, щитки, очки, респираторы).ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты (маски, каски, щитки, очки, респираторы).
Начальная цена
331 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В Соответствии с Аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В Соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
14.12.30.190
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7387.00000
Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки, рукавицы, краги).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки, рукавицы, краги).
Начальная цена
156 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В Соответствии с Аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В Соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
14.12.30.150
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3290.00000
Поставка текстильных материалов (полотно нетканое, полотно вафельное, марля).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.06.202117.06.2021 12:0017.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245229Подведение итогов не позднее Поставка текстильных материалов (полотно нетканое, полотно вафельное, марля).ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка текстильных материалов (полотно нетканое, полотно вафельное, марля).
Начальная цена
36 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В Соответствии с Аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В Соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
13.95.10.190
13.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 780.00000
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