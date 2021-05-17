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    Главная / Торги / Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Средства индивидуальной защиты от насекомых (репелленты)

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Средства индивидуальной защиты от насекомых (репелленты)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:5917.05.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245176Дата и время окончания срока приема заявок Поставка по номенклатурной группе: Средства индивидуальной защиты от животных и насекомых Оренбург, ул. Краснознаменная 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245176

    Уникальный номер закупки

    151-т/2021

    Номер закупки

    151-т/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на поставку товаров: Средства индивидуальной защиты от насекомых (репелленты)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 07:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Извещение_КО.pdf

    04_Техническое_задание.xlsx

    02___Документация_КО.docx

    03_Коммерческое_предложение__Форма_3_.xlsx

    05_Проект_договора_поставки_товаров__единовременная_поставка_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-52

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011113@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архипова Ирина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознаменная 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка по номенклатурной группе: Средства индивидуальной защиты от животных и насекомых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245176Подведение итогов не позднее Поставка по номенклатурной группе: Средства индивидуальной защиты от животных и насекомых Оренбург, ул. Краснознаменная 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка по номенклатурной группе: Средства индивидуальной защиты от животных и насекомых

    Начальная цена

    129 219,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.240

    Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 932.00000

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