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Номер извещения
32110245095
Уникальный номер закупки
КО/48-04/21
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет для нужд Производственно-эксплуатационного Управления Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 06:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51
Контактный телефон
+7 4212 41-74-48
Факс
+7 4212 41-74-01
Адрес электронной почты
subbotina@gazdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Субботина Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет
Начальная цена
345 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51
61.10.30.190
61.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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