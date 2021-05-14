"Поставка лицензий на право использования ПО Ivanti"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сублицензиат обязуется оплатить вознаграждение за предоставляемые лицензии на программное обеспечение в течение 60 календарных дней с момента их передачи и предоставления Сублицензиаром оригиналов документов в соответствии с п. 2.2 договора.