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    Главная / Торги / Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора поставки лакокрасочных продукции и теплоизоляционного материала для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год».(3 лота)

    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора поставки лакокрасочных продукции и теплоизоляционного материала для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год».(3 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245032Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2. Поставка кальматрона.ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110245032

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора поставки лакокрасочных продукции и теплоизоляционного материала для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год».(3 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 05:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расч_т_НМЦД.xlsx

    Формы__проектов_договоров__по_результатам_аккредитации___А_.doc

    Извещение_в_редакции___2.doc

    Аукционная_документация_в_редакции___2.doc

    Извещение_о_внесении_изменений_от_06.05.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Контактный телефон

    +7 39151 6-92-17

    Факс

    +7 39151 9-05-10

    Адрес электронной почты

    Irina.Kolmakova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Колмакова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные на основе полимеров

    Закупки и тендеры Смеси и растворы строительные

    Закупки и тендеры Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1. Поставка лакокрасочных материалов на основе полимеров.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 12:0007.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245032Подведение итогов не позднее Лот № 1. Поставка лакокрасочных материалов на основе полимеров.ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1. Поставка лакокрасочных материалов на основе полимеров.

    Начальная цена

    208 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    20.30.12.130

    Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30.1

    Производство красок и лаков на основе полимеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1569 кг, 315 литров"

    Кол-во: 1884.00000

    Лот 2

    Лот № 2. Поставка кальматрона.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 12:0007.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245032Подведение итогов не позднее Лот № 2. Поставка кальматрона.ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 2. Поставка кальматрона.

    Начальная цена

    25 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    23.64.10.110

    Смеси строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.64

    Производство сухих бетонных смесей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство сухих бетонных смесей"

    Кол-во: 180.00000

    Лот 3

    Лот № 3. Поставка изолата.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 12:0007.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245032Подведение итогов не позднее Лот № 3. Поставка изолата.ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 3. Поставка изолата.

    Начальная цена

    270 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.99

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки"

    Кол-во: 300.00000

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