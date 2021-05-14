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    Главная / Торги / Поставка смартфонов

    Поставка смартфонов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176422Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смартфоновКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176422

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/КЭС/0034

    Наименование закупки

    Поставка смартфонов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 08:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_.doc

    ЗД_ГПБ_ТМЦ_21_КЭС_0034_на_сайт.docx

    ТЗ_поставка__.doc

    PL_GP152740.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    3842 доб.719528

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка смартфонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176422Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смартфоновКемерово

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 11:0024.05.2021 11:0024.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176422Подведение итогов не позднее Поставка смартфоновКемерово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 11:0024.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176422Подведение итогов не позднее Поставка смартфоновКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смартфонов

    Начальная цена

    316 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязуется оплатить поставленный Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки и предоставления Поставщиком оригиналов документов в соответствии с п. 3.5 договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    26.30.22.000

    Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.22

    Производство телефонных аппаратов для работы в сотовых или иных беспроводных сетях связи

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932775/name/60a764fc8dc089.13815650

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смартфон"

    Кол-во: 4

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