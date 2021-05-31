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Номер извещения
32110245033
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора поставки насосов и дымососа для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год» (6 лотов)».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 05:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Контактный телефон
+7 39151 6-92-17
Факс
+7 39151 9-05-10
Адрес электронной почты
Irina.Kolmakova@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Колмакова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Закупки и тендеры Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1 Поставка насоса 1Д315-71
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1 Поставка насоса 1Д315-71ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 1 Поставка насоса 1Д315-71ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 Поставка насоса 1Д315-71
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В Соответствии с Техническим заданием Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
28.13.13.000
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Лот № 2 Поставка насоса 1Д200-90.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2 Поставка насоса 1Д200-90.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 2 Поставка насоса 1Д200-90.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 Поставка насоса 1Д200-90.
Начальная цена
216 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В Соответствии с Техническим заданием Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
28.13.13.000
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Лот № 3 Поставка насоса ВК 2/26 А-У.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 3 Поставка насоса ВК 2/26 А-У.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 3 Поставка насоса ВК 2/26 А-У.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 Поставка насоса ВК 2/26 А-У.
Начальная цена
138 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В Соответствии с Техническим заданием Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
28.13.13.000
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Лот № 4 Поставка насоса КМ 45/55.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 4 Поставка насоса КМ 45/55.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 4 Поставка насоса КМ 45/55.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4 Поставка насоса КМ 45/55.
Начальная цена
28 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В Соответствии с Техническим заданием Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
28.13.13.000
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Лот № 5 Поставка насоса для сточно-массных сред консольный.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 5 Поставка насоса для сточно-массных сред консольный.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 5 Поставка насоса для сточно-массных сред консольный.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 5 Поставка насоса для сточно-массных сред консольный.
Начальная цена
166 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В Соответствии с Техническим заданием Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
28.13.13.000
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Лот № 6 Поставка дымососа.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 6 Поставка дымососа.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 6 Поставка дымососа.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 6 Поставка дымососа.
Начальная цена
415 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В Соответствии с Техническим заданием Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
28.25.20.119
28.25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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