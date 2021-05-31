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    Главная / Торги / Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора поставки насосов и дымососа для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год» (6 лотов)».

    Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора поставки насосов и дымососа для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год» (6 лотов)».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245033Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 Поставка насоса для сточно-массных сред консольный.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11. Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245033

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора поставки насосов и дымососа для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год» (6 лотов)».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 05:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы__проектов_договоров__по_результатам_аккредитации_.doc

    Извещение_о_внесении_изменений_от_17.05.2021г..pdf

    Извещение_в_редакции___2.doc

    Извещение_о_внесении_изменений_от_24.05.2021.pdf

    Извещение_в_редакции___3__4_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Контактный телефон

    +7 39151 6-92-17

    Факс

    +7 39151 9-05-10

    Адрес электронной почты

    Irina.Kolmakova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Колмакова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Закупки и тендеры Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1 Поставка насоса 1Д315-71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1 Поставка насоса 1Д315-71ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 1 Поставка насоса 1Д315-71ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 1 Поставка насоса 1Д315-71ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1 Поставка насоса 1Д315-71

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    28.13.13.000

    Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Лот № 2 Поставка насоса 1Д200-90.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2 Поставка насоса 1Д200-90.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 2 Поставка насоса 1Д200-90.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 2 Поставка насоса 1Д200-90.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 2 Поставка насоса 1Д200-90.

    Начальная цена

    216 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    28.13.13.000

    Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Лот № 3 Поставка насоса ВК 2/26 А-У.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 3 Поставка насоса ВК 2/26 А-У.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 3 Поставка насоса ВК 2/26 А-У.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 3 Поставка насоса ВК 2/26 А-У.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 3 Поставка насоса ВК 2/26 А-У.

    Начальная цена

    138 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    28.13.13.000

    Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Лот № 4 Поставка насоса КМ 45/55.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 4 Поставка насоса КМ 45/55.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 4 Поставка насоса КМ 45/55.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 4 Поставка насоса КМ 45/55.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 4 Поставка насоса КМ 45/55.

    Начальная цена

    28 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    28.13.13.000

    Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 5

    Лот № 5 Поставка насоса для сточно-массных сред консольный.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 5 Поставка насоса для сточно-массных сред консольный.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 5 Поставка насоса для сточно-массных сред консольный.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 5 Поставка насоса для сточно-массных сред консольный.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 5 Поставка насоса для сточно-массных сред консольный.

    Начальная цена

    166 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    28.13.13.000

    Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 6

    Лот № 6 Поставка дымососа.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.06.202108.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245033Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 6 Поставка дымососа.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 6 Поставка дымососа.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245033Подведение итогов не позднее Лот № 6 Поставка дымососа.ООО «Теплосеть», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 6 Поставка дымососа.

    Начальная цена

    415 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В Соответствии с Техническим заданием Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    28.25.20.119

    Вентиляторы общего назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.2

    Производство вентиляторов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство вентиляторов"

    Кол-во: 1.00000

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