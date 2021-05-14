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    Главная / Торги / Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»

    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:3014.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176408Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»БратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176408

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 05:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    ТЗ ПДВ и СЗЗ

    Закупочная документация ПДВ и СЗЗ

    ГП176408_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-54 доб. 77846

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nodari.shirtladze@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Схиртладзе Нодари Теймуразович

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Закупки и тендеры Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:30 GMT +314.05.2021 12:3014.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176408Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 12:3014.05.2021 12:3014.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176408Дата и время вскрытия заявок Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»Братск

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 12:3028.05.2021 12:3028.05.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176408Подведение итогов не позднее Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 12:3028.05.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176408Подведение итогов не позднее Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту выполненных работ в течении 90 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    99.00.10.000

    Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами

    Классификатор ОКВЭД2

    99.00

    Деятельность экстерриториальных организаций и органов

    Документация лота

    Закупочная документация ПДВ и СЗЗ

    02.06.2021

    Проект договора

    02.06.2021

    ТЗ ПДВ и СЗЗ

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1056611/name/6166cad0c1ebe0.22804084

    13.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»"

    Кол-во:

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