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Номер извещения
32110249173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание услуг по очистке очистных сооружений канализационных и ливневых стоков, головных водозаборных сооружений, канализационных насосных станций от отходов. Сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 13:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 015-19-95
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Стукова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по очистке очистных сооружений канализационных и ливневых стоков, головных водозаборных сооружений, канализационных насосных станций от отходов. Сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.202116.06.2021 09:3016.06.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249173Подведение итогов не позднее Оказание услуг по очистке очистных сооружений канализационных и ливневых стоков, головных водозаборных сооружений, канализационных насосных станций от отходов. Сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание, размещение отходовХимки
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по очистке очистных сооружений канализационных и ливневых стоков, головных водозаборных сооружений, канализационных насосных станций от отходов. Сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов
Начальная цена
8 720 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
43.22.11
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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