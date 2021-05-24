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    Главная / Торги / на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству объекта «Асфальтовая площадка в районе диспетчерской»

    на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству объекта «Асфальтовая площадка в районе диспетчерской»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 14:3024.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248792Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству объекта «Асфальтовая площадка в районе диспетчерской»ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110248792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству объекта «Асфальтовая площадка в районе диспетчерской»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 12:42

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_885_от_23.06.2021_г._Часть_2__.docx

    Приложения____3__3.1__3.2__3.3__3.4_и_3.5_к_Договору_Локальные_сметы.xls

    Лист_изменений.docx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Стукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству объекта «Асфальтовая площадка в районе диспетчерской»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.06.202123.06.2021 09:3023.06.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248792Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству объекта «Асфальтовая площадка в районе диспетчерской»Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству объекта «Асфальтовая площадка в районе диспетчерской»

    Начальная цена

    8 035 869,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер., площадка в районе здания ПОЖ-1, в контролируемой зоне аэропорта (КЗА)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/969008/name/60dae3f87729c6.49655052

    29.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1.00000

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