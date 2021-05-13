Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку анализатора жидкости для нужд АО «МАШ»

    на право заключения договора на поставку анализатора жидкости для нужд АО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 12:3013.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244827Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анализатора жидкости для нужд АО «МАШ»ХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110244827

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку анализатора жидкости для нужд АО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 23:50

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_879_от_09.06.2021_г._Часть_2_.docx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Стукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка анализатора жидкости для нужд АО «МАШ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.202109.06.2021 09:3009.06.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244827Подведение итогов не позднее Поставка анализатора жидкости для нужд АО «МАШ»Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анализатора жидкости для нужд АО «МАШ»

    Начальная цена

    835 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/955946/name/60c895d6b9be07.57368461

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211084769
    Поставка оборудования и комплектующих Керхер
    Поставка оборудования и комплектующих Керхер
    594223
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    5 820 610
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211084763
    Поставка пылесоса Nilfisk T40W
    Поставка пылесоса Nilfisk T40W
    594212
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    427 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АРКТИК СПГ 2
    Попозиционная № ГП201610
    Поставка оборудования для обеспечения сил охраны С(У)НГКМ
    Поставка оборудования для обеспечения сил охраны С(У)НГКМ
    585081
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО НПО Искра
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211079399
    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для газоперекачивающего агрегата мощностью 16 МВт для объектов строительства "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", и "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА"
    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить...
    593314
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 117994,11 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 799 411
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211069614
    Поставка гидрантов пожарных подземных
    Поставка гидрантов пожарных подземных
    591760
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    1 772 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    МАГНИТ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211068390
    Поставка запасных частей и комплектующих для мусоросортировочной линии производства ООО «Экомашгрупп», проект П 01_18.026
    Поставка запасных частей и комплектующих для мусоросортировочной линии производства ООО...
    591694
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    6 650 360
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211061947
    Поставка материалов и оборудования для водоподготовки бассейнов
    Поставка материалов и оборудования для водоподготовки бассейнов
    590750
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    379 752
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП225023
    Поставка запасных частей к буровым станкам 3СБШ-200-60 № 289, 290 для разреза Красногорский и к буровым станкам 3СБШ-200-60 разреза Томусинский в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
    Поставка запасных частей к буровым станкам 3СБШ-200-60 № 289, 290 для разреза Красногорский...
    590132
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить