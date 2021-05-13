на право заключения договора на выполнение работ по устройству ограждений в зонах размещения стоек выходов на посадку в Терминалах B, D, Е Международного аэропорта Шереметьево

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110244824 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на выполнение работ по устройству ограждений в зонах размещения стоек выходов на посадку в Терминалах B, D, Е Международного аэропорта Шереметьево Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 926 015-19-95 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Стукова Ольга Александровна Место рассмотрения предложений Химки Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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