на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству объекта «Площадка для размещения контейнерной автозаправочной станции (КАЗС) в районе ВПП-3»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110244823 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству объекта «Площадка для размещения контейнерной автозаправочной станции (КАЗС) в районе ВПП-3» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 926 015-19-95 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Стукова Ольга Александровна Место рассмотрения предложений Химки Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий Ключевые слова:

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