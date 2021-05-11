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    Главная / Торги / Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления угля в количестве 4 ед. (новые или б/У)

    Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления угля в количестве 4 ед. (новые или б/У)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176403Дата и время окончания срока приема заявок Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176403

    Уникальный номер закупки

    22778

    Номер закупки

    22778

    Наименование закупки

    Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления угля в количестве 4 ед. (новые или б/У)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 20:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реквизиты_ОТЭКО_Портсервис.doc

    Форма_анкеты_участника.doc

    УВЕДОМЛЕНИЕ_О_ПРОЦЕДУРЕ_АККРЕДИТАЦИИ_ПОСТАВЩИКОВ.docx

    Приложение__1_к_ТКП.pdf

    ФормаТКП_22778_ДСУ_б_у.xls

    ФормаТКП_22778_ДСУ_новые.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +49 57870 969 1 доб. 439

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ayurkina@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юркина Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    рис, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 12:00 GMT +311.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176403Дата и время окончания срока приема заявок Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2021 12:0011.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176403Дата и время вскрытия заявок Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176403Подведение итогов не позднее Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176403Подведение итогов не позднее Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Адрес местонахождения

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Наименование заказчика

    ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    28.12

    Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    28.22.18

    Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее

    28.2

    Машины и оборудование общего назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час."

    Кол-во: 4

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