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Номер извещения
ГП176403
Уникальный номер закупки
22778
Наименование закупки
Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления угля в количестве 4 ед. (новые или б/У)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 20:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+49 57870 969 1 доб. 439
Факс
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Адрес электронной почты
ayurkina@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юркина Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
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Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 12:00 GMT +311.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176403Дата и время окончания срока приема заявок Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2021 12:0011.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176403Дата и время вскрытия заявок Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176403Подведение итогов не позднее Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176403Подведение итогов не позднее Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)115093, г. Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ОТЭКО»
Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»
Адрес местонахождения
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Наименование заказчика
ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8
28.12
28.22.18
28.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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