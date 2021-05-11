Лот 1

Самоходная дробильно-сортировочная установка для транспортировки, очистки, дробления навалочного материала на открытых грузовых площадках, при температуре воздуха от - 35° до + 40°С, при относительной влажности до 100% и повышенной запыленности. Навалочный материал – уголь (плотность 0,8-1.1 т/м3). Общие характеристики: 1. Комплект оборудования для очистки, дробления угля; 2. Передвижение – на гусеничном ходу; 3. Тип дробильной камеры – горизонтально роторная; 4. Тип двигателя – дизельный. 5. Производительность не менее 500т/час. в количестве 4 ед. (новые или б/У)