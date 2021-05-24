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    Главная / Торги / Отбор организации, способной оказывать услуги по обучению иностранным языкам сотрудников АО "Газпромнефть-Аэро"

    Отбор организации, способной оказывать услуги по обучению иностранным языкам сотрудников АО "Газпромнефть-Аэро"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176400Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обучению иностранным языкам сотрудников АО "Газпромнефть-Аэро"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176400

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0074399-322-2021

    Наименование закупки

    Отбор организации, способной оказывать услуги по обучению иностранным языкам сотрудников АО "Газпромнефть-Аэро"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"

    Почтовый адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"

    Контактный телефон

    +7 812 449-18-83 доб. 6585

    Адрес электронной почты

    tender_aero@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондраненкова Анастасия Игоревна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обучению иностранным языкам сотрудников АО "Газпромнефть-Аэро"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 15:00 GMT +324.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176400Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обучению иностранным языкам сотрудников АО "Газпромнефть-Аэро"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по обучению иностранным языкам сотрудников АО "Газпромнефть-Аэро"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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