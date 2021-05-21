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    Главная / Торги / Продукция Fronius

    Продукция Fronius

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176398Дата и время окончания срока приема заявок Продукция FroniusЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176398

    Уникальный номер закупки

    403

    Номер закупки

    403

    Наименование закупки

    Продукция Fronius

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.04.2021 19:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176398_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Извещение о проведении закупки.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-58-86

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимцев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция Fronius

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 11:00 GMT +321.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176398Дата и время окончания срока приема заявок Продукция FroniusЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 18:0026.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176398Подведение итогов не позднее Продукция FroniusЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176398Подведение итогов не позднее Продукция FroniusЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция Fronius

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/970427/name/60dc52047c3135.34349989

    30.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАНАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ; 42.0404.0181; д/проволоки; 1,2х4,5М (08812041032)"

    Кол-во: 171

    "Позиция 2"

    "НАКОНЕЧНИК КОНТАКТН.; 1,2 / М8 / д 8х35; арт.42.0001.2913; ф."Fronius" Швеция (08812052013)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ; MTW500D/F++/4,5м; 45°; арт.4.035.960.000; ф.Fronius (08803642111)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 4"

    "ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ; MTW500D/E/4,5м; 45°; арт.4.035.960.001; ф.Fronius (08803642112)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ; MTW400D/F++/UD/4,5м; 45°; арт.4.035.955.000; ф.Fronius (08803642134)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "КОРПУС ГОРЕЛКИ; арт.№44.0350.3173; ф.Fronius (08809503184)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ; MHP500i W ML/FSC/JM/; 4,35m/LED; кат.4.047.801 с; корпусом горелки (08803642154)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "РОЛИКИ; U 1,4-1,6; д/провол.ф1,4-1,6мм; арт.44.0001.1408; ф.FRONIUS Австрия (08815007066)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "КАНАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ; 42.0404.0185; свароч.горелки; д.1,6х4,5М (08812041022)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 10"

    "ИЗОЛЯТОР; код 42.0100.1007; Австрия (08858500534)"

    Кол-во: 133

    "Позиция 11"

    "ДЕРЖАТЕЛЬ ГАЗОВОГО; сопла complete; W МТВ 400i; арт.44.0350.3273; ф.Fronius (08804071054)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "ДЕРЖАТЕЛЬ ГАЗОВОГО; сопла; W700i ф30х11,5; арт.42.0001.4725; ф.Fronius (08804071064)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "КАНАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ; стальной 1,2/5m; арт.40.0002.0042.005; ф.Fronius (08812041012)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 14"

    "КАНАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ; стальной 1,6/5m; арт.40.0002.0043.005; ф.Fronius (08812041014)"

    Кол-во: 57

    "Позиция 15"

    "КОЛЬЦО ИЗОЛИРУЮЩЕЕ; W 20,8/14х7,3; арт.42.0100.1329.5; (упаковка 5 шт.); ф.Fronius (08809107954)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 16"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТ.; Iф10,0х1,5; арт.42.0300.2565; ф.Fronius (08809108094)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТ.; Iф13х1 NBR70; арт.42.0402.0301; ф.Fronius (08809108096)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТ.; ф18,5х2,5mm FKM 70; арт.42.0300.3109; ф.Fronius (08809108124)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "КОМПЛЕКТ; прижимных пружин; 2 9,07 3,2; арт.42.0404.1393; ф.Fronius (08809416784)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "КОМПЛЕКТ; уплотнительных колец; W700i ф26,3х28,8; арт.44.0350.3965; ф.Fronius (08809416804)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "НАСАДКА; газового сопла; ф17/ф29х26,5; арт.42.0001.4868; ф.Fronius (08812070354)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "СОПЛО ГАЗОВОЕ; W700i ф17/ф29,5х68,5; арт.44.0350.4079; ф.Fronius (08816320164)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "СОПЛО ГАЗОВОЕ; ф15/ф25х63 СТ М23х2; арт.42.0001.4051.5; (упаковка 5 шт.); ф.Fronius (08816320144)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "КОРПУС; цанги ф 2,4мм; арт.42.0001.2862; ф.FRONIUS, Австрия (08809503214)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "КОРПУС; цанги ф 3,2мм; арт.42.0001.2863; ф.FRONIUS, Австрия (08809503224)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ; MTW500i/FSC/UD/3,5м/; 45°/LED в водян.охл.; арт.4.035.958; ф."Fronius" Австрия (08803642124)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "СПИРАЛЬ(СТАЛЬН.КАНАЛ; д/проволоки ф1,4-1,6; длина 5м, универсал.; арт.40.0002.0055.005 (08866500561)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "ШЛАНГ-ПАКЕТ; соединительный; 4.047.290; W/15m/70мм2; Австрия (08873303604)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "НАКОНЕЧНИК КОНТАКТН.; 1.2CUCRZR; 42.0001.1578; фирма FRONIUS (08812052024)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "ВИНТ; М3х9 ISK 2,5; арт.42.0401.1347; ф.Fronius (08802060024)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "ГИЛЬЗА ИЗОЛИРУЮЩАЯ; М18х1/ф21,6х21; арт.42.0100.1464; ф.Fronius (08803140814)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "РАССЕКАТЕЛЬ ГАЗА; М8х1,5/SW10х29,4 Н; арт.42.0001.4726; ф.Fronius (08803643064)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "ЩЕЧКИ ЗАПОРНЫЕ; д.26,9хд.19,1х7; арт.42.0001.4723; ф.Fronius (08824003004)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ; MTW700D/F++/UD/4,5м; 45°; арт.4.035.967.000; ф.Fronius (08803642145)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "ХВОСТОВИК ГОРЕЛКИ; арт.42.0001.1508; ф.FRONIUS (08819400012)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "НАКОНЕЧНИК; токоподвода; арт.42.0001.6470.10; 1,8/М8х1,5/10х32; ф."Fronius" Австрия (08862150934)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "КАНАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ; 2,0-2,4 для; св.проволоки ф1,8мм; арт.40.0002.0020; ф."FRONIUS" (08865100001)"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 38"

    "ХВОСТОВИК ГОРЕЛКИ; 2,8 SSFCW; арт.42.0001.4589.5; (упаковка 5 шт.); ф.FRONIUS (08819400011)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "ЦАНГА ДЛЯ ЭЛ-ДА Ф3,2; арт.42.0001.0287; ф."Fronius" Австрия (08820010024)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "ГУСАК К ГОРЕЛКЕ; MTW500i к; св. аппарату TPS500i; Арт.44.0350.3262; ф.FRONIUS (08803644524)"

    Кол-во: 4

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    • Гибкий подход при рассмотрении
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