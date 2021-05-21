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Номер извещения
ГП176398
Уникальный номер закупки
403
Наименование закупки
Продукция Fronius
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.04.2021 19:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-58-86
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимцев Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продукция Fronius
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 11:00 GMT +321.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176398Дата и время окончания срока приема заявок Продукция FroniusЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 18:0026.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176398Подведение итогов не позднее Продукция FroniusЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продукция Fronius
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Кол-во: 171
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 140
Кол-во: 133
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 32
Кол-во: 57
Кол-во: 24
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
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Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20000
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 4
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