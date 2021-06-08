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Номер извещения
ГП176395
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации, способной выполнить проектные работы (рабочей документации), оснащение склада ГСМ автоматизированной системой управления и контроля технологическим процессом (АСУТП) для ООО «ТЗК Омск (Центральный)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 6585
Адрес электронной почты
tender_aero@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондраненкова Анастасия Игоревна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных работ (рабочей документации), оснащение склада ГСМ автоматизированной системой управления и контроля
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2021 18:00 GMT +308.06.2021 18:0008.06.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176395Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ (рабочей документации), оснащение склада ГСМ автоматизированной системой управления и контроляСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение проектных работ (рабочей документации), оснащение склада ГСМ автоматизированной системой управления и контроля
Официальный сайт, на котором размещена документация
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