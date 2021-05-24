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    Главная / Торги / Ремонт элементов конструкций стенового ограждения здания градирни 2-х секционной, ЗП1

    Ремонт элементов конструкций стенового ограждения здания градирни 2-х секционной, ЗП1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 12:3024.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176396Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт элементов конструкций стенового ограждения здания градирни 2-х секционной, ЗП1БратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176396

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт элементов конструкций стенового ограждения здания градирни 2-х секционной, ЗП1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 19:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176396_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-54 доб. 77846

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nodari.shirtladze@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Схиртладзе Нодари Теймуразович

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт элементов конструкций стенового ограждения здания градирни 2-х секционной, ЗП1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 12:30 GMT +324.05.2021 12:3024.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176396Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт элементов конструкций стенового ограждения здания градирни 2-х секционной, ЗП1Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 12:3024.05.2021 12:3024.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176396Дата и время вскрытия заявок Ремонт элементов конструкций стенового ограждения здания градирни 2-х секционной, ЗП1Братск

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 12:3018.06.2021 12:3018.06.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176396Подведение итогов не позднее Ремонт элементов конструкций стенового ограждения здания градирни 2-х секционной, ЗП1Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 12:3018.06.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176396Подведение итогов не позднее Ремонт элементов конструкций стенового ограждения здания градирни 2-х секционной, ЗП1Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт элементов конструкций стенового ограждения здания градирни 2-х секционной, ЗП1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Россия, Иркутская область, г. Братск, Промышленный район П 01, сооружение 11/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: по факту выполненных работ в течении 90 календарных дней после подписания акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.190

    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.5

    Работы по монтажу стальных строительных конструкций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/970786/name/60dc9a32d15762.63821718

    30.06.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ РиУ - ЗД Градирня - для ЗП - стеновое огр.

    20.05.2021

    Договор - Градирня 2х секционная - для ЗП - стеновое огр.

    20.05.2021

    ВОР ремонт стенового ограждения

    20.05.2021

    Ведомость объемов Градирня (20-08-07) - для ЗП

    20.05.2021

    БЗФ-060-20 ремонт элементов констр. градирни (инв.20500003) (Конкурс)

    20.05.2021

    ЛСР ремонт стенового ограждения

    20.05.2021

    ТЗ на торги_тек ремонт УОВ 2х секционной градирни (закупка №1) БП

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт элементов конструкций стенового ограждения здания градирни 2-х секционной, ЗП1"

    Кол-во:

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