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    Главная / Торги / Таль канатная

    Таль канатная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176392Дата и время окончания срока приема заявок Таль канатнаяЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176392

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    402

    Наименование закупки

    Таль канатная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 18:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    паспорт таль рус.pdf

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-53-51

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Криницына Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Таль канатная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176392Дата и время окончания срока приема заявок Таль канатнаяЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176392Дата и время вскрытия заявок Таль канатнаяЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2022 15:0021.01.2022 15:0021.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176392Подведение итогов не позднее Таль канатнаяЕкатеринбург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.01.202221.01.2022 15:0021.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176392Подведение итогов не позднее Таль канатнаяЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Таль канатная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТАЛЬ КАНАТНАЯ; г/п 10тн, в/п 30м; ск.подъема 4м/мин,; ск.передвиж.8м/мин"

    Кол-во: 2

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