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Номер извещения
ГП176390
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка компьютерной техники для ООО "ОМЗ-Спецсталь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 18:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-85-14
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Julija.Kornienko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Корниенко Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка компьютерной техники для ООО "ОМЗ-Спецсталь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 15:00 GMT +318.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176390Дата и время окончания срока приема заявок Закупка компьютерной техники для ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 15:0018.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176390Дата и время вскрытия заявок Закупка компьютерной техники для ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино
Подведение итогов не позднее
11.06.2021 11:0011.06.2021 11:0011.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176390Подведение итогов не позднее Закупка компьютерной техники для ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка компьютерной техники для ООО "ОМЗ-Спецсталь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
26.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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