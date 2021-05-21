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    Главная / Торги / Оказание услуг по контролю качества питьевой воды, горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения, сточной воды на объектах ООО «Тепловодоснабжение»

    Оказание услуг по контролю качества питьевой воды, горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения, сточной воды на объектах ООО «Тепловодоснабжение»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244421Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по контролю качества питьевой воды, горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения, сточной воды на объектах ООО «Тепловодоснабжение»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110244421

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по контролю качества питьевой воды, горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения, сточной воды на объектах ООО «Тепловодоснабжение»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.04.2021 18:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_исследования.docx

    Программа_контроля_качества_горячей_воды.pdf

    Программа_контроля_качества_воды.pdf

    Извещение_о_продлении_сроков.docx

    Извещение_исследования_вер.1.docx

    Протокол_подведения_итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ
    Все закупки и тендеры «ТВС»

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Контактный телефон

    +7 915 110-27-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Pozdnyakova@bp-yk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царегородцев Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по контролю качества питьевой воды, горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения, сточной воды на объектах ООО «Тепловодоснабжение»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244421Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по контролю качества питьевой воды, горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения, сточной воды на объектах ООО «Тепловодоснабжение»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110244421Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по контролю качества питьевой воды, горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения, сточной воды на объектах ООО «Тепловодоснабжение»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 15:0025.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244421Подведение итогов не позднее Оказание услуг по контролю качества питьевой воды, горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения, сточной воды на объектах ООО «Тепловодоснабжение»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по контролю качества питьевой воды, горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения, сточной воды на объектах ООО «Тепловодоснабжение»

    Начальная цена

    1 285 622,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технической части извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технической части извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ТВС»
    Все закупки и тендеры «ТВС»

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936618/name/60ad06e1917216.44087694

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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