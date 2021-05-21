КО №1134/КО - Проведение санитарно-химических и бактериологических лабораторных исследований воды горячего водоснабжения и лабораторных исследований сточных вод в котельных – по г. о. Серпухов (Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО") (54/190/2022/В) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»