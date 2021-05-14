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    Главная / Торги / Закупку продуктов питания (ингредиенты для кондитерского цеха) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (1098.5 кг) (223.ЗК (МСП).608; Id39662)

    Закупку продуктов питания (ингредиенты для кондитерского цеха) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (1098.5 кг) (223.ЗК (МСП).608; Id39662)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244400Дата и время окончания срока приема заявок Закупку продуктов питания (ингредиенты для кондитерского цеха) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (1098.5 кг)(Id39662)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110244400

    Уникальный номер закупки

    39662

    Номер закупки

    39662

    Наименование закупки

    Закупку продуктов питания (ингредиенты для кондитерского цеха) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (1098.5 кг) (223.ЗК (МСП).608; Id39662)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 17:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1027034_223_ЗК_Извещение_часть_2__МСП_.rtf

    1027035_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    1027036_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_1006647_ТЗ_от_26.03.2021.docx

    1027033_223_ЗК_Извещение_часть_1__МСП_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупку продуктов питания (ингредиенты для кондитерского цеха) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (1098.5 кг)(Id39662)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244400Подведение итогов не позднее Закупку продуктов питания (ингредиенты для кондитерского цеха) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (1098.5 кг)(Id39662)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупку продуктов питания (ингредиенты для кондитерского цеха) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (1098.5 кг)(Id39662)

    Начальная цена

    722 195,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1, корп. Б. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    10.81.20.190

    Продукты сахарного производства побочные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    10.81.12

    Производство сахара из тростникового сырца

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство сахара из тростникового сырца"

    Кол-во: 14.00000

    "Позиция 2"

    "Производство сахарного сиропа"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 3"

    "Производство сахарного сиропа"

    Кол-во: 80.00000

    "Позиция 4"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 5"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 320.00000

    "Позиция 6"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 320.00000

    "Позиция 7"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 32.00000

    "Позиция 8"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 9"

    "Производство кондитерских изделий из сахара"

    Кол-во: 32.00000

    "Позиция 10"

    "Производство приправ и пряностей"

    Кол-во: 5.50000

    "Позиция 11"

    "Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 12"

    "Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 5.00000

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