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    Главная / Торги / Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ"

    Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176934Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ"296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176934

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    ИТ_006_2020_ИОС7.pdf

    ИТ_006_2020_АК.pdf

    Мониторинг_выбросов_АО_СЗ_Техническое_задание.PDF

    ИТ_006_2020_АК_2.pdf

    ИТ006_2020_ПЗ.pdf

    ИТ_006_2020_ИОС1.pdf

    ИТ_006_2020_ИОС5.pdf

    ГП176934_Внедрение_системы_непрерывного_автоматического_мониторинга_выбросов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 16:00 GMT +328.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176934Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ"296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176934Дата и время вскрытия заявок Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ"296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2021 16:0028.06.2021 16:0028.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176934Подведение итогов не позднее Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ"296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.202128.06.2021 16:0028.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176934Подведение итогов не позднее Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ"296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту выполнения работ в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.14.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044826/name/61541edd02ffe1.68533427

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Внедрение системы непрерывного автоматического мониторинга выбросов на источнике №0001 АО "СЗ""

    Кол-во: 1

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