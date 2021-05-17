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    Главная / Торги / ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:5917.05.2021 12:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244321Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением (фитинг для перекрытия с заглушкой)ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110244321

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 17:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание_112_ЗП.docx

    Документация___112_ЗП.docx

    Проект_договора___112_ЗП.doc

    Форма_коммерческого_предложения___112_ЗП.xlsx

    Форма_описания_поставляемого_товара___112_ЗП.xlsx

    Извещение___112_ЗП.docx

    Итоговый_протокол_32110244321.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ

    Юридический адрес

    400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38

    Почтовый адрес

    400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 24-89-97

    Факс

    +7 8442 24-88-50

    Адрес электронной почты

    gribkov_vv@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грибков Виталий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением (фитинг для перекрытия с заглушкой)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244321Подведение итогов не позднее Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением (фитинг для перекрытия с заглушкой)Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением (фитинг для перекрытия с заглушкой)

    Начальная цена

    9 995 886,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    25.73.4

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933419/name/60a7a8aa611076.60364417

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

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