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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств АО «ЗРТО»

    Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств АО «ЗРТО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244388Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации осуществления добровольного страхования транспортных средств г. Москва, ул. Верейская, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110244388

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств АО «ЗРТО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    28.04.2021 17:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Документация.doc

    Техническое_задание.docx

    Приложение_к_Техническому_заданию.xlsx

    Проект_Договора.docx

    Приложение_к_Договору.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
    Все закупки и тендеры СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО

    Юридический адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Контактный телефон

    +7 495 230-05-50

    Факс

    +7 495 230-05-50

    Адрес электронной почты

    zakupki@ib-ps.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Репкин Денис Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации осуществления добровольного страхования транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244388Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации осуществления добровольного страхования транспортных средств г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 10:00GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110244388Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации осуществления добровольного страхования транспортных средств г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.05.202118.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110244388Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по организации осуществления добровольного страхования транспортных средств г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2021 17:0018.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244388Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации осуществления добровольного страхования транспортных средств г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244388Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации осуществления добровольного страхования транспортных средств г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации осуществления добровольного страхования транспортных средств

    Начальная цена

    1 152 108,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место нахождения Страхователя: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120, литера Х. Территория страхования: Российская ФедерацияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗРТО
    Все закупки и тендеры АО ЗРТО

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х

    Классификатор ОКПД2

    65.12.29

    Услуги по страхованию автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 22.00000

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