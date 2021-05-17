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    Главная / Торги / комплектующие

    комплектующие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176381Дата и время окончания срока приема заявок мундштукиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176381

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    комплектующие

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.04.2021 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    мундштук.docx

    ГП176381_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-20 доб. 7165

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Andrey.Klepikov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Клепиков Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мундштуки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176381Дата и время окончания срока приема заявок мундштукиКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 11:0017.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176381Дата и время вскрытия заявок мундштукиКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.06.202129.06.2021 14:0029.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176381Подведение итогов не позднее мундштукиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мундштуки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    один лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ОМЗ-Спецсталь» г. Санкт-Петербург, г. Колпино,Ижорский завод, дом б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.25.30.120

    Комплектующие (запасные части) тепловых насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.4

    Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/986306/name/60f51134db1b38.93690172

    19.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мундштуки "

    Кол-во: 48

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