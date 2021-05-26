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Наименование процедуры
Открытый аукцион, проводимый в электронной форме по продаже трубы б/у категории «Б» - металлолом - 1 163,853 тонн. Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Информационным сообщением
Номер извещения
ГП176385
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
Труба б/у категории «Б» - металлолом - 1 163,853 тонн
Начальная цена
24068776.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
5000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-04-2021 17:50 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2021 11:00
Дата и время проведения
26.05.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Информационным сообщением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
9900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@gbes.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Информационным сообщением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Информационным сообщением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
http://gbes.ru/bargaining/
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