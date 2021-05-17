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    Главная / Торги / Поставка наборов комплектующих для ШУЭ (УКПГ-3)

    Поставка наборов комплектующих для ШУЭ (УКПГ-3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105807Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наборов комплектующих для ШУЭМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105807

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка наборов комплектующих для ШУЭ (УКПГ-3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_цен_14_компл.docx

    Форма_ТКП__Приложение_к_Форме_1__14_компл.xls

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___кор.doc

    ПРИЛОЖЕНИЕ___1___ОБРАЗЕЦ_СПЕЦИФИКАЦИИ_К_ТИПОВОМУ_ДОГОВОРУ_ПОСТАВКИ.docx

    ПРИЛОЖЕНИЕ___2__2.1_2.4.___ОСОБЫЕ_УСЛОВИЯ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4081

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.usoltseva@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усольцева Анастасия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка наборов комплектующих для ШУЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 15:00 GMT +317.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105807Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наборов комплектующих для ШУЭМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 17:3018.06.2021 17:3018.06.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105807Подведение итогов не позднее Поставка наборов комплектующих для ШУЭМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 17:3018.06.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105807Подведение итогов не позднее Поставка наборов комплектующих для ШУЭМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наборов комплектующих для ШУЭ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-1 в составе (GA20-01483/61)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-4.2 в составе (GA20-01483/77)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-4.3 в составе (GA20-01483/82)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-4.4 в составе (GA20-01483/88)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-2 в составе (GA20-01483/62)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-3 в составе (GA20-01483/63)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-4.1 в составе (GA20-01483/74)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-1 в составе (GA20-01707/65)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-2 в составе (GA20-01707/66)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-3.1 в составе (GA20-01707/67)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-3.2 в составе (GA20-01707/68)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-1 в составе (GA20-01641/30)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-3 в составе (GA20-01641/32)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Набор комплектующих для щита ШУЭ-2 в составе (GA20-01641/31)"

    Кол-во: 1

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