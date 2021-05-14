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Номер извещения
32110244252
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗП №55/ЗП - Строительные материалы для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.04.2021 17:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 409
Факс
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Адрес электронной почты
sfrolova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фролова Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗП №55/ЗП - Строительные материалы для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.06.202124.06.2021 23:5924.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244252Подведение итогов не позднее ЗП №55/ЗП - Строительные материалы для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗП №55/ЗП - Строительные материалы для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51
47.5
47.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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