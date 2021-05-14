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    Главная / Торги / Поставка инструмента и оснастки для станков с единичными расценками без фиксированного объема продукции

    Поставка инструмента и оснастки для станков с единичными расценками без фиксированного объема продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента и оснастки станочной с единичными расценками без фиксированного объема продукцииХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110244203

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента и оснастки для станков с единичными расценками без фиксированного объема продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.04.2021 17:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДоЗ_инструмента_ед.расценки_этп.DOCX

    Приложение___1_Проект_договора.DOC

    Приложение___2_Техническое_задание.DOCX

    Приложение___3_Банковская_гарантия.docx

    Протокол_этп.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-49

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    zakupki-info@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грачева Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента и оснастки станочной с единичными расценками без фиксированного объема продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента и оснастки станочной с единичными расценками без фиксированного объема продукцииХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110244203Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента и оснастки станочной с единичными расценками без фиксированного объема продукцииХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244203Подведение итогов не позднее Поставка инструмента и оснастки станочной с единичными расценками без фиксированного объема продукцииХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента и оснастки станочной с единичными расценками без фиксированного объема продукции

    Начальная цена

    15 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    75 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    75 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.49.23.191

    Столы поворотные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.49

    Производство прочих станков

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933187/name/60a78df5283e52.31883327

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих станков"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих станков"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство прочих станков"

    Кол-во: 1.00000

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