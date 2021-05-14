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Номер извещения
32110244203
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструмента и оснастки для станков с единичными расценками без фиксированного объема продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.04.2021 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-49
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
zakupki-info@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачева Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента и оснастки станочной с единичными расценками без фиксированного объема продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента и оснастки станочной с единичными расценками без фиксированного объема продукцииХимки
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110244203Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента и оснастки станочной с единичными расценками без фиксированного объема продукцииХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента и оснастки станочной с единичными расценками без фиксированного объема продукции
Начальная цена
15 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
75 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
28.49.23.191
28.49
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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