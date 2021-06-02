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    Главная / Торги / ПРОДАЖА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА), НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ НОВОМОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА» ( НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РХТУ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА)

    ПРОДАЖА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА), НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ НОВОМОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА» ( НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РХТУ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 09:0002.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176626Дата и время окончания срока приема заявок Продажа движимого имущества (транспортного средства), находящегося в оперативном управлении Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)Новомосковский институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)Печать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    ПРОДАЖА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА), НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ НОВОМОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА» ( НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РХТУ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА)

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    301665,Тульская область,г.Новомосковск,ул.Дружбы,д.8

    Номер извещения

    ГП176626

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА; СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ - НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Предмет договора

    Продажа движимого имущества (транспортного средства), находящегося в оперативном управлении Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    10567.92

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-04-2021 17:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    проект договора

    Форма заявки и анкеты участника

    Документация_об_аукционе.docx

    Протокол_подведения_итогов_от_03.06.2021.pdf

    Протокол_рассм.заявок_от_03.06.2021.pdf

    Документация_об_аукционе.docx

    ГАЗ_3110_Отчет__26_0321.pdf

    ЗАО_3724_000011_Отчет___24_0321.pdf

    ПАЗ_320510_Отчет__25_0321.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Имущество, находящееся в оперативном управлении Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, выставляемые на аукцион транспортные средства: автобус ПАЗ-320510, легковой автомобиль ГАЗ-3110, Грузовой фургон- ЗАО 3724-0000011

    Форма собственности имущества

    Государственная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Транспортное средство находится в неисправном состоянии

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА; СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ - НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Юридический адрес

    301665, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г НОВОМОСКОВСК, УЛ ДРУЖБЫ, ДОМ 8,

    Контактный телефон

    +7 48762 4-66-01

    Адрес электронной почты

    zakupkinirhtu@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Первухин Владимир Не

    Место рассмотрения предложений

    Новомосковский институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Первухин Владимир Леонидович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zakupkinirhtu@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 48762 4-46-95

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    301665, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г НОВОМОСКОВСК, УЛ ДРУЖБЫ, ДОМ 8,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Да

    Порядок определения победителя

    в соответствии с аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    отчеты об оценке рыночной стоимости транспортных средств - приложены к документации об электронном аукционе

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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