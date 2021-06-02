www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
ПРОДАЖА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА), НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ НОВОМОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА» ( НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РХТУ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА)
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
301665,Тульская область,г.Новомосковск,ул.Дружбы,д.8
Номер извещения
ГП176626
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА; СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ - НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Предмет договора
Продажа движимого имущества (транспортного средства), находящегося в оперативном управлении Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Начальная цена
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
10567.92
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-04-2021 17:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Имущество, находящееся в оперативном управлении Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, выставляемые на аукцион транспортные средства: автобус ПАЗ-320510, легковой автомобиль ГАЗ-3110, Грузовой фургон- ЗАО 3724-0000011
Форма собственности имущества
Государственная
Основание/причина для проведения процедуры
Транспортное средство находится в неисправном состоянии
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА; СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ - НОВОМОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Юридический адрес
301665, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г НОВОМОСКОВСК, УЛ ДРУЖБЫ, ДОМ 8,
Контактный телефон
+7 48762 4-66-01
Адрес электронной почты
zakupkinirhtu@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Первухин Владимир Не
Место рассмотрения предложений
Новомосковский институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Контактное лицо продавца/инициатора
Первухин Владимир Леонидович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupkinirhtu@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 48762 4-46-95
Адрес местонахождения продавца/инициатора
301665, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г НОВОМОСКОВСК, УЛ ДРУЖБЫ, ДОМ 8,
Требуется заключение договора в электронной форме
Да
Порядок определения победителя
в соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
отчеты об оценке рыночной стоимости транспортных средств - приложены к документации об электронном аукционе
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.