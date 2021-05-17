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Номер извещения
32110244219
Уникальный номер закупки
06/2021
Наименование закупки
Отбор организации для выполнения работ по капитальному ремонту средств электрохимической защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 287-39-82
Факс
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Адрес электронной почты
tender@gazpromgrm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубан Зоя Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ строительно-монтажных (капитальный ремонт средств электрохимической защиты)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 11:59 GMT +317.05.2021 11:5917.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244219Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ строительно-монтажных (капитальный ремонт средств электрохимической защиты)Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 12:0017.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110244219Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ строительно-монтажных (капитальный ремонт средств электрохимической защиты)Москва
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 12:0020.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244219Подведение итогов не позднее Выполнение работ строительно-монтажных (капитальный ремонт средств электрохимической защиты)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ строительно-монтажных (капитальный ремонт средств электрохимической защиты)
Начальная цена
10 723 035,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
43.29.1
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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